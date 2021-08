Kas osta uus või renoveerida vana? Millised on vanade majade levinumad probleemid?

Enne kui tormad soodsa hinnaga vana maja ostma, tasub end kurssi viia levinumate probleemidega, millega ostjad rinda peavad pistma. Kuigi mõned muret tekitavad kitsaskohad võivad olla hõlpsasti lahendatavad, leidub ka terve rida detaile, mis vajavad suurt hulka tööd. Vana maja iseenesest on keeruline defineerida — mõni peab vanaks majaks juba ka 30-aastase ajalooga ehitist. Mis aga vanusest ehk tähtsamgi — eelkõige tasub märgata seda, kuidas maja on hooldatud ja millises korras ta on.