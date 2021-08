Põhilised vead, mida ise mööblit värvides tegema kiputakse

Ebarealistlikult kõrged ootused ning kiirustamine

Värvitud köögikapid või kummutid näevad väga kenad välja, kuid need pole sugugi nii siledad ja poleeritud, kui arvata võiks. Kui kappidel on mingeid nähtavaid vigastusi või kriimustusi, siis jäävad need värvi alt välja paistma. Isegi kui värvimata mööblilt defektid eriti välja ei paista, siis värvi all need võimenduvad ja muutuvad nähvatamaks.

Enne kappide värvimist tuleks kappide pinnadefektid pahteldada ja lihvida, siis ei jää defektid nii märgatavad. Ei maksa ka unustada, et tegemist pole kerge ja lihtsa pühapäevahommikuse projektiga. Sageli arvatakse ka, et asjaga saab ühele poole ühe nädalavahetusega. Tegelikult võtab mööbli värvimine aega vähemalt neli kuni seitse päeva, sest ettevalmistustööd tuleb teha korralikult. Arvesta ka sellega, et sa ei saa tegeleda ühe mööblitüki tuunimisega hommikust õhtuni ilma puhkamata või ka muid vajalikke toimetusi tegemata.





Jätad puidu puhastamata

Hoolimata sellest, et arvad, et su elamine on puhas ja tolmuvaba, tuleb mööbel enne värvima asumist siiski puhtaks pesta. Vastasel juhul, kui värvid rasvase köögiriiuli üle vee baasil värviga, ei jää värv puidu külge kinni.

Loodad, et mööblit ei pea enne värvimist osadeks võtma

See on äärmiselt oluline, et esimese asjana enne värvima asumist võtaksid kappidel uksed eest ning tõstaksid riiulid ja sahtlid välja. Mõned inimesed üritavad kappe värvida ilma seda tegemata, ka hinged ja riiuli- ning sahtlikandurid jäetakse oma kohale. Selline asi pole pikas perspektiivis tark tegu. Värv hakkab kildhaaval murduma ja ära kukkuma juba mõne kuu pärast. Ja kui värv juba murduma hakkab, pead kogu mööbli värvist puhtaks lihvima. Seega — säästa end sellest tööst!





Jätad uste, sahtlite, riiulite ja furnituuri sildistamise vahele