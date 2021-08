Kuidas kujundada ajatu köök, mis ei lähe iial moest?

Kui köögimööbli pealispind on detailideta, sõltub kõik viimistlusest. Läikiv polüuretaan loob kõrgtehnoloogilise õhkkonna, matt valge aga jätab rahuliku ja õdusa mulje. Võtmevärviks modernse köögi juures ongi valge – see on ajatu, silmale sõbralik vaadata ning loob ideaalse tausta särtsakatele värvilaikudele ning põnevatele viimistlusmaterjalidele. Kombineerides valget katmata telliste, terase või betooniga, lood linnaliku ja industriaalse atmosfääri; mustade elementide lisamisel saad tulemuseks silmatorkava must-valge ning lisades valgele puitu, seda kas suures mahus, näiteks põrandatel, või tuues ruumi täispuidust mööbliesemeid, lood sooja ja hubase õhkkonna. Käepidemed on esimesed asjad, mis kipuvad moest minema, nii et eelista pigem käepidemeteta mööblit, mis on vajutusega avatav või vali rohkem minimalistlikke elemente.