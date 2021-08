Aiatööd, mis tuleb augustikuus ette võtta

Püsilillede õitsemist vaadates näete, missugused neist on kiduramaks jäänud. Ehk on nad liiga kaua ühes paigas olnud ja vajavad jagamisega noorendamis t. Kevadel ja suve algul õitsevate lillede ümberistutamiseks on parim aeg augusti lõpp.

Kuigi valmivate marjade korjamise ja hoidistamisega on omajagu tööd, tuleb nüüd mõelda juba uuele maasikasaagile. Kes ei põlga keemilist taimekaitset, pritsigu eeskätt maasikalesta vastu. Lestadest kahjustatud puhmastel ilmnevad ka kõik muud hädad — lehtede nekroos, puhmaste kängumine ja väikesed moondunud marjad. Pritsida tuleks nädalase vahega kolm korda. Seejuures on vaja veenduda, et puhma sisemised lehed ja juurekaela ümbrus oleks pritsimisvedelikuga hästi märgunud. Kuigi lehelaiksuse ja hahkhallituse kahjustava mõju vähendamiseks soovitatakse pärast saaki lehed maha niita, nõrgestab see kolmeaastaseid ja vanemaid taimi talvitumiseks valmistumisel.