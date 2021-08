Kuidas amplite eest õigesti hoolt kanda, et lopsakat õieilu jaguks sügiseni?

Kasuta suvelilledele või õitsvatele taimedele mõeldud vedelväetisi. Need sisaldavad lisaks kolmele põhielemendile (lämmastik, fosfor, kaalium) ka mikroelemente, mis aitavad veelgi paremini õitseda ja muudavad taimed haiguste suhtes vastupidavamaks. ära kasuta väetist, kus on palju lämmastikku: siis hakkavad lehed vohama ja õisi jääb väheks, ka lehtdekoratiivsed taimed ei näita oma tõelist ilu. Sageli on juba aiandis lisatud mullale pikatoimelist väetist, millest eraldub toitaineid kogu kasvuhooaja jooksul. Kuid kui tundub, et lilled ei õitse enam nii rikkalikult kui enne, siis järelikult pole toitaineid piisavalt ja amplit tuleb hakata lisaväetama. Arvestades, et mullas on juba püsiväetis, lisa kastmisvette umbes kolmandik pakendil antud normist.

Lopsakad ripptaimed tarbivad väga palju niiskust. Soojal ajal tahavad nad juua üle päeva või koguni iga päev. Kuuma ilmaga tuleb kasta ehk koguni kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Kasta põhjalikult, nii et vesi nõrguks anuma põhjast välja. Siis on kindel, et kogu muld sai märjaks. Pole mõtet niisutada vaid mulla pealispinda. Kookoskiust ampel kuivab hulga kiiremini kui plastanum. Sellist amplit tuleb rohkem kasta ja hoolikamalt jälgida, et taimed kuivale ei jääks. ära vala vett üle õite, vaid suuna kastekannu otsik läbi puhma mullale. Õitele sattunud vesi teeb need koledaks. Kastmisvajaduse selgitamiseks saab kasutada lihtsat nippi: kui ampel tundub altpoolt üles surudes kerge, on muld kuiv ja tuleb kasta. Kui lähed kuni nädalaks kodust ära ja pole kedagi, kes amplit kastaks, tõsta see vilusse ning kasta muld korralikult läbi. Seejärel pane poti keskele suuga allapoole suur plastpudel veega. Korgi sisse tee väike auk, kust vesi saab tasapisi mulda immitseda.