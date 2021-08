Milliseid kortereid ei taha isegi kogenud maaklerid müüki võtta ja kuidas keerulistele objektidele siiski ostja leida?

Selliseks võib olla korter kas peale tulekahju või veeuputust, ebaseaduslike ümberehitustega, lihtsalt väga vanas majas olev või puittaladega korter; esimesel korrusel, ebasoodsas piirkonnas, suure kaubandusettevõtte kõrval, lärmakate naabrite läheduses, kehvas ühistranspordisõlmes, raudtee või lennujaama kõrval asuv korter; vaatega tööstusalale või kalmistule või hoovipoolsete akendega korter. Kliendid ei soovi osta ka korterit, kus keegi on surnud. Võib öelda, et tegelikult ei tea keegi, mis korteris on varem toimunud. Kui klient ise surmade kohta ei küsi, on parem toimunust mitte rääkida.

Selliste korterite ilmselge ja kõige tõhusam müüginõu on hea allahindlus.

Kõik müüjad soovivad oma vara eest saada maksimaalset summat, ei taha kaubelda ega tea alati ka olukorda kinnisvaraturul. Sellisel juhul on professionaalse kinnisvaramaakleri ülesanne veenda omanikku hinda alandama. Maakler peab omanikule selgitama, et sellist kinnisvara müüakse palju odavamalt kui sarnaseid renoveeritud kortereid. Kinnisvaraturg on viimasel ajal olnud äärmiselt kõikuv, mittelikviidsete korterite hinnad aga tõenäoliselt eriti ei tõuse.

Koristamine on vajalik kõigis korterites, mida plaanitakse müüa. Kui aga räägime hooletusse jäetud korterist, kus on prügihunnikud või tulekahju tagajärjed, on vaja põhjalikku sekkumist. Suuremat remonti pole vaja teha, kuid põlengu jälgi peate minimeerima nii palju kui võimalik. Põlenud korterist on vaja välja tuua kogu mööbel, võimaluse korral eemaldada tapeedid, põrandakatted ja ventileerida ruumid. Põrandad ja seinad tuleks desinfitseerida või pöörduda vastava eriteenistuse poole.