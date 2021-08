Millised esemed tasuks kodukoristusel ära anda, millised jäätmejaama viia?

Riided , mida sa ei kanna või mis sulle selga ei mahu. Hoia alles vaid riided, millega sa tunned ennast just praegu mugavalt ning hästi ja mida sa ka kannad. Riideid, mida sa pole vähemalt aasta aega kandnud, pole mõtet enam alles hoida — need tuleks ära anda.

Keskpärased raamatud . Olgem ausad — maailmas on liiga palju raamatuid mida lugeda ja liiga vähe aega, et lugeda uuesti keskpäraseid raamatuid. Jäta alles ainult oma tõelised lemmikud ning anneta edasi kõik, mille puhul sa tead, et sa seda enam kunagi ei loe.

Mänguasjad , mis pole enam eakohased ega arendavad. Paraku kipub olema nii, et lastel on igas eluetapis vaid mõned kindlad lemmikmänguasjad. Sünnipäevadeks ning jõuludeks kuhjatakse võsuke aga taas üle uute ja uhkemate asjadega. Kuigi laps võib-olla ei taha asju ära anda, tuleks siiski iga aasta kriitiliselt ka lastetoas ringi vaadata — millega ta reaalselt veel mängib ja mis pole enam eakohane ega huvitav?

On mõned asjad, mida edasi annetada ega ära anda ei saa. Muidugi oleks kerge kõik sellised asjad lihtsalt tavaprügisse visata, kuid tegelikult on õige sellised asjad viia jäätmejaama.

Aegunud kosmeetika. Kas teadsid, et iga kosmeetikatoote peal on kirjas, mitu kuud see alates avamisest säilib? Näiteks 6M tähendab, et alates avamisest võib toodet kasutada vaid kuus kuud.

Katkised esemed. Edasi kinkimiseks või uuskasutuseks paraku katkised esemed ei sobi. Tihti saab katkistest esemetest ise midagi uut teha (T-särgist kandekott vms), kuid kui pealehakkamist pole, tuleks viia asjad jäätmejaama.