Sul on lemmikloom? Need stiilsed toataimed on lemmikule ohutud

Tups-rohtliilia

Tups-rohtliilial on pikad teravatipulised lehed, mis loovad dramaatilise efekti, ilma et need seejuures ruumis liigselt domineerima hakkaksid. See taim kasvab kenasti ka ripptaimena ja kasvatab rippuvaid tütartaimi, mis teevad sellest ideaalse amplitaime. Tups-rohtliiliad eelistavad kasvada akna lähedal päevavalguses. Kastmiskordade vahel tuleks lasta mullal kergelt läbi kuivada, mis tähendab seda, et midagi hullu ei juhtu ka siis, kui sul kastmine teinekord pisut pikemaks ajaks meelest läheb!



Südajalehine nerfoleep “Duffii”

Oma väikeste kaardus lehevarte ja nööpe meenutavate lehtedega on see taim ideaalne aktsent riiulisse või lauale. Enamasti ei kasva ta kõrgemaks kui 30 sentimeetrit. Südajalehise nefroleepi kaarduv vorm ja õrnad lehekesed sobivad imekenasti rippamplisse. Samas on ka lihtne terrakotapott selle õrna, kuid pilkupüüdva taime jaoks suurepäraselt sobiv kasvunõu. Nefroleep armastab hämaramat või keskmise valgusega kasvukohta ning selle muld peaks kogu aeg niiske olema, samas tuleb vältida taime ülekastmist.

Kuldviljakpalm

Kuldviljakpalm on turvaline valik. See on taim, mida võib uhkusega suures potis demonstreerida (näiteks metallist lillepotis). Mis võiks olla veel paremaks pilgupüüdjaks ruumis!

Kuldviljakpalm on tuntud oma õhku puhastavate omaduste poolest ning teda on küllaltki lihtne hooldada. Oluline on taime mitte üle kasta — kasta tuleks alles siis, kui muld pealispinna all kuivana hakkab tunduma. Mis puutub valgusesse, siis on kulub ära hea soovitus, kuidas kuldviljakpalmi tasapisi siseruumi valgusega harjutada — kõigepealt hoia palmi mõned nädalad õues poolvarjulises kohas, seejärel too ta sisse oma püsivasse hästi valgustatud asukohta.

Tömbileheline peperoomia