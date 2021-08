Klass edasi JYSKiga

Koolitee algus on aluseks kogu edasisele õpinguteperioodile elus. Sellepärast hoolitse selle eest, et sel õppeaastal oleks ka kodu koolipingiga samaväärne. Kui tuba ei ole suur, siis on võimalus sisustada ruumi vertikaalselt, kasutades kahekorruselist mööblikomplekti, mille ülemine osa on voodi ja selle all on kirjutuslaud. Sobiv ja eelkõige soodne lahendus on meie mudel MIA või SALO, mis on saadaval erinevates värvides. Samuti pööra tähelepanu ruumi õhkkonnale – loominguline ja värvidega täidetud keskkond soodustab lapse kujutlusvõimet, kuid ära liialda erksate domineerivate värvidega, sest need võivad viia tähelepanu õpingutelt eemale. Vali väikesed värvinüansid, näiteks trükimustriga erksavärvilised padjad või huvitavate piltide ja kaartidega teadetetahvlid. Loomingulisemate kodutööde tegemiseks, näiteks joonistamiseks, võib lapsel tekkida soov vahetada harjumuspärane keskkond kirjutuslaua taga millegi muu vastu – karvased padjad SOPHIE on piisavalt suured ja mugavad, et neid põrandal töötamiseks kasutada.