Kuidas kodu tormi eest kaitsta ja millisel määral hüvitab kahju kindlustus?

Tormi all mõistetakse tuult kiirusega keskmiselt või puhanguti vähemalt 18 meetrit sekundis. Tormist põhjustatud kindlustusjuhtumiks loetakse ka kahju, mis on tekkinud tormi vahetul tagajärjel puude, postide vm esemete langemisest kindlustusobjektile. Kui tuule kiirust kahjujuhtumi toimumise kohas pole võimalik kindlaks määrata, siis eeldatakse tormi olemasolu, kui kindlustusvõtja tõendab, et kindlustuskoha ümbruses seni laitmatus seisukorras olnud ehitistele või esemetele on tekitatud kahju ja kahju põhjustajaks on olnud ainult torm.