APPI, me ostsime maja | Uue kõnnitee rajamine peaaegu nulleelarvega

Kuna meil vedeles aia eri nurkades paekiviplaate, siis mõtlesime, et ehk kasutaks kõnnitee rajamisel ära hoopis olemasolevat materjali ja ei hakkakski uusi kive tellima. Mõned kulutused tuli muidugi teha — mõned kotid liiva, graniitkillustikku ja paar pakki geokangast kulus selle projekti juures ära, aga tegu oli siiski üsna väiksete kuludega. Terrassi rajades tuli ka maapinnast välja terve hulk paekive ning neile leiti kohe rakendus tee rajamise juures. Esmalt ladusin kivid murule, et oleks üldse aru saada, kas materjalist jagub ja mis kujuga ja kui suure teeraja neist teha saab.

Kui kõnnitee ala oli paika saadud, siis kaevasin selle teeraja alla mineva pinnase umbes 10 senitmeetrit sügavaks ning tihendasin liivase mullapinna tugevalt kokku, rohides välja igasugused taimejuurikad mis oleksid kõnnitee alla jäänud. Seejärel katsin saadud “kaeviku” geokangaga ja ladusin uuesti paekivid enam-vähem oma kohale, et tuul kangast ära ei viiks ja et oleks veel võimalik veenduda mustri sobivuses tulevasel kõnniteega kaetud alal.

Kuna kivid olid eri paksusega ja eri kujuga siis pidin pea iga kivi tarbeks õige koha leidma. Peaukse ees oleva trepi juurde said kõige suuremad ja tugevamad kivid. Et pealispind oleks tasapinnaline, nii palju kui loodusliku kivi pind seda võimaldab, pidin kivide sättimise käigus mõned kivid veidikene sügavamale asetama ja teiste kivide aluspinnast taas tõstma, arvestades sellega, et vuukidesse lisandub kuni 2 sentimeetrine graniitliivakiht. Neljandat korda ladusin kivid juba graniitliiva peale, mis näeb välja nagu peen kiilustik, Kivide paika sättimisel aitasin kaasa kummihaamriga ja ka enda keharaskusega peal käies — viimasel on ka praktiline pool, sest nii saab kohe testida, mis kohas kivid asetuvad hästi ja mis kohas tahaksid kohandamist või lõikamist.