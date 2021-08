Vannitoa remont — millest alustada ja mida silmas pidada?

Alustuseks on mõistlik teada, kui palju saad üldse kulutada. Hinnad võivad ulatuda tuhandetest eurodest kümnetesse tuhandetesse. Alati tasub arvestada 10-20% suuremate kuludega, sest ette võib tulla ootamatuid olukordi ja pisitöid, mida ette ei osatud näha. Kui soovid, et kulud oleksid madalamad, siis proovi planeerida remont nii, et pole vaja torude asukohti muuta ning lähtu ruumikujundusel olemasolevast paigutusest.

Tihti on remondi eesmärgiks vaid ruumi funktsionaalsuse parandamine — olgu selleks vanni asendamine dušiga või mõningane ümberpaigutus, et ruumi rohkem kappe mahutada. Asjade ümberpaigutamine võib ette tuua ka torutöid ja igaks juhuks tasub sellele variandile enne remonti mõelda.

Kui plaanid ainult vannitoa välimust värskendada, siis tasu sellegipoolest uurida, kuidas on eelmised omanikud vannitoas remonti teinud. Näiteks kui maja on vana ja torud on vahetamata, siis võib olla on hea idee ka torud juba ära vahetada, et vältida olukorda, kus mõne aasta pärast tuleb ikkagi värskelt plaaditud põrand maha võtta.

Ka kõige pisema vannitoa remontimine nõuab arvestatavat väljaminekut ja muidugi ka aega. Seetõttu on parem mõelda juba suurelt ja teha kõik nii, et oleksid ka ise lõpptulemusega rahul. Häid lahendusi võib saavutada ka minimaalse eelarvega ning tihti ei tähenda madalam eelarve, et peaksid oma unistustest loobuma.

Vannitoa remont võib ühel hetkel osutuda väga keerukaks, kui puudub varasem kogemus. Võid ju mõelda, et lammutad ja ehitad kõik ise, ent ootamatult võib teele ette tulla takistus, mis vajab professionaali oskuseid. Ka santehnilised tööd tasub usaldada santehnikule ning mõnes riigis on see isegi kohustuslik, et eritöid ei teeks inimene ise katse-eksituse meetodil. Kui soovid säästa ja ise remontöödesse võimalikult palju panustada, siis jäta enda teha näiteks värvimis- ja plaatimistööd (eeldusel, et tead, mis on korralik hüdroisolatsioon).

See, kas soovid professionaalse sisekujundaja poole pöörduda või mitte, sõltub iga ühe enda oskustest ja eelistustest. Sisekujunda ei pea tähendama alati hiigelsuurt väljaminekut, vahel on abi ka tunniajasest konsultatsioonist, mis väga palju ei maksa, kuid mille abil võid olulisi vigu vältida ja raha kokkugi hoida.

Viies samm: pane kõige tähtsam paika

Selles faasis peaksid olema paigas põrandaplaan ja skeem, kuidas hakkavad paiknema valamukapp, dušinurk ja pesumasin. Kui suurused ja mõõtmed on täpselt paigas, saad hakata planeerima, kui palju ja milliseid ehitusmaterjale vajad. Nüüd oleks hea aeg mõelda ka materjalide sobivusele, et kõik vastaks ootustele ja vajadustele. Näiteks kui soovid vannituba, mida oleks võimalikult lihtne puhastada, siis vali materjalid, mis on selleks sobilikud. Näiteks marmor näeb kena välja, ent seda on keeruline hooldada. Vannitubadesse sobib materjalide poolest aga hästi ka kivi ja puit.

Peamised asjad, mille osas võiksid nüüd valiku langetada on:

vann, dušš või mõlemad?

värvivalik

panipaigad

segistid

põrandamaterjal

valgustus

peeglid

valamu ja valamukapp

riiulid ja teised panipaigad

plaadid

tualetipott (kui vannituba ja WC on koos)

muu sisustus



Selle põhjal selgub ka täpsem remondikulu.



Kuues samm: hinnapakkumised

Kui otsustad, et lased remondi teha töömeestel, siis tavaliselt soovitatakse küsida kolm hinnapakkumist erinevatelt firmadelt, kellel on hea taust. Kui teed mõne sisekujundajaga koostööd, siis ilmselt oskab tema soovitada asjalikke töömehi, kellega on varem koostööd tehtud.

Kui plaanid remondi osaliselt ise teha, siis vaata ringi erinevates ehituspoodides ja santehnikat müüvatest salongides, ning vaata, mis omavahel kokku sobib ja milline on ühe või teise toote hinnatase.

Seitsmes samm: tööd ja paigaldus

Ideaaljuhul on enne ehitustööde algust kõik detailid planeeritud ja materjal valmis ostetud. Poleks ju mõeldav, et töömehed peavad tegema pikema pausi, sest tööpind või tellitud plaadid ei ole õigeks ajaks kohale jõudnud.

Mõelda on vaja ka materjali hoiustamisele. Selleks võiks olla kuiv koht kuhu saad paigutada kõik asjad seniks, kuni toimuvad ehitustööd.

Lisaks võiksid mõelda, kas oleksid valmis töödele pilgu heitma ja olema tööde toimumise ajal abiks? Või oled tööga tihedalt hõivatud ega saa samal ajal kodus viibida, et töömeeste küsimustele vastata, kui neil peaks neid tekkima. Igasugused kiired otsused on väga olulised, et kogu projekt kulgeks edukalt.

Kaheksas samm: nimekiri parandamist vajavatest kohtadest

Soovitatav on hoida alles kõik tšekid, lepingud ja erinevate toodete infolehed. Viimased ikka seetõttu, et teaksid, kuidas erinevaid asju õigesti hooldada.

Samas on tõenäoline, et peale remonti ilmnevad mõned parandamist vajavad vead. Tee erinevatest vigadest, mida märkad, nimekiri ja lepi firmaga, kes teostas remonditöid, aeg kokku, et nad tuleksid ja parandaksid need kohad ära. Samas ei tasu aga vigade ilmnemise tõttu ehitusmeestega tõre olla, sest vannitoaremont on keeruline asi ja see on igati loomulik, et hiljem vajab üks või teine koht silumist.

Üheksas samm: kujunda ja säti

Palju õnne uue vannitoa puhul! Nüüd, kui kõik on kaunis ja korras, on aeg hakata vannituba sättima. Pane paika kõik sisustusaksessuaarid, mida oled sinna planeerinud.

Allikas: houzz.com