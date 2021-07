FOTOD | Väikese eelarvega remonditud kodu on tulvil lahedaid ideid

Peterburi arhitektuuribüroo INT2architecture projekteeris kahetoalise korteri, mille kogu remondieelarve oli 10 000 €. Hind sisaldab sisekujundusprojekti, viimistlusmaterjale koos paigaldusega ja mööblit. Projekti autorid on INT2architecture noored arhitektid Alexander Malinin ja Anastasia Sheveleva.

Arhitektide sõnul oli sisekujunduse lähtekohaks piiratud eelarve ja omaniku soov kujundada sellest üürikorter. Rahalised piirid panid Alexanderi ja Anastasia viimistlusmaterjale uue pilguga hindama. Viimistluses kasutati lihtsaid materjale, paljud interjöörielemendid ja mööbel tehti ise. Tulemuseks on skandinaaviapärane, kuid pisut jaapanihõnguline interjöör.

Kõigis tubades on algupärane betoonlagi, mis on viimistletud läbipaistva kaitselakiga. Avatud köök-elutoa ja magamistoa põrandat katavad männilauad. Esiku põrand on betoonist.

Esiku ja elutoa vahel on viimistlemata ehitusplokkidest laotud sein, mille ülaosas on kasutatud auklikke plokke – nii pääseb hämarasse esikusse loomulikku valgust.

Telekalaud on tehtud Ikea BESTÅ-tv alusest, millele on ise juurde pandud vineeruksed ja nikerdatud jalad. Need värviti vasekarva, nagu on ka söögilaua kohal olev Ikea rippvalgustiraam.

Elu- ja magamistoa aknarivi alla tehti panipaik, mille ees olevad augulised vineeruksed toimivad samas ruumi dekoratiivse elemendina. Kapiuste taha peituvad ka radiaatorid – ustes olevatest aukudest pääseb soojus kenasti ruumi.

Nii mööblis kui ka viimistluses kordub sinakas-rohekas karge toon. Roheline seinavärv moodustab värske koosluse heleda puidu ja betoonpinnaga. Rippvalgustite juhtmed on laes nähtaval.

Köök on lakooniline ja lihtne. Seinariiulid, nagu ka nahast kapikäepidemed, on ise tehtud.

Köögi parempoolses seinas on sobiv süvend pesumasina ja külmiku tarvis.

Söögilaud on tehtud männilauaplaadist, mis on üle värvitud ja mille alla on paigutatud trepipiirdest jalad. Jalad on maalitud kahte tooni, mis annab lauale lõbusa ilme. Vasekarva naelapead on taotluslikult lauaplaadil nähtaval.