AIADISAINER | Kujunda kõrreliste abil lihtsasti hooldatav aed

Kõrrelisi leidub looduslikult maailma eri nurkades. Nende mõõt jääb viie sentimeetri ja kolme meetri vahele, kindlasti leidub veel mõni tore erand. Kasvutingimused ja nõudmised erinevad varju ning valguse, samuti niiskuse poolest, kuid enamik meie aedadesse sobivaid kõrrelisi soovivad siiski pigem päikselist või poolvarjulist ala ja head drenaaži. Just liigne niiskus kevadel ja sügisel ning külmad tuuled on peamised põhjused, miks kõrrelised mõnes kohas kanda kinnitada ei taha, külmafaktor ei olegi peamine.

Samuti võivad nende püsimist mõjutada temperatuuri kiired kõikumised, sula- ja külma ilma tihe vaheldumine. Tihti on veidi piiripealsema vastupidavusega kõrreliste puhul abiks nende multšimine, mis annab talveks kaitsva, soojema kihi.

Kõrreliste valikul tuleb peale kõrguse ja kasvukuju selgeks teha nende kasvamise iseloom. Kas need püsivad paigal ehk kasvavad ja laiuvad tasapisi oma kasvukohal või paljunevad risoomide abil, mis tähendab nende kiiret laienemist ja võimalust, et need pistavad nina mullast välja hoopis mujal, kui algselt plaanitud. Viimastele võiks plaanida võimalikult konkreetse ja juuretõkkega piiritletud ala või lastagi neil vabalt laiuda, jättes ala ainult nende tarvis. Tublilt ühe koha peal püsivad kõrrelised muutuvad aastatega lihtsalt suuremaks ja laiemaks ning need tahaksid mõne aasta tagant saada jagatud või poolitatud. See värskendab neid ja annab uue jõu kasvamiseks.

Lihtsam on neid poolitada kevadel, sest sügisel on need täies uhkuses ja suuruses imetlemiseks ning enamik kõrrelisi on dekoratiivsed kuni varakevadeni, kui just suured tormid neid ära ei räsi. Kõrrelised tuleks maha lõigata varakevadel, jättes alles umbes viie sentimeetri jagu vana kasvu. Uued kasvud ajavad end kevadel välja nii mullast kui ka vanade kõrte seest. Osa kõrrelisi ei pruugi lõikamist vajada, sest osa põõsast jääb haljaks. Neist tuleks kätega kui kammiga läbi käia ja kuivanud osad kergelt välja sasida.