FOTOD | Kolm põneva sisekujundusega suvituskorterit Pärnus

Ajakirja Kodu&Aed renoveerimispreemia pälvinud pisike korter paistab silma huvitava sisekujunduse ja armsalt romantilise miljööga, kus loovad meeleolu lillelised tapeedimustrid ja oskuslikult kokku sobitatud esemed. Korteris on kaks tuba ning suvel saab aega veeta ka rohelisel hoovialal ja pisikesel terrassil. Huvi korral vaata lähemalt SIIT .

Hubasest kolmetoalisest korterist, mis on kujundatud helgetes ja pastelsetes toonides, lausa õhkub suvepealinnale omast rannalähedast meeleolu. Elamine asub ühes kesklinna väikeses kõrvaltänavas, mererannast 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel. Korter on läbi maja planeeringuga ja sealt leiab elutoa, kaks magamistuba, avatud köögi, vannitoa, sauna ja mitmed avarad panipaigad. Huvi korral tutvu kuulutusega SIIN .

Värskelt renoveeritud 4 toaline korter kesklinna piiril paistab silma mõnusalt vahemereliku ja maalähedase sisekujundusega. Korteri planeering on hästi läbi mõeldud ja igat millimeetrit oskuslikult ära kasutav ning viimistluses on kasutatud naturaalseid savivärve ja - krohve. 62,5 ruutmeetril asuvad avatud köök- elutuba, kolm magamistuba, esik ja avar duširuum. Kahes magamistoas on sisseehitatud garderoobisüsteemid. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.