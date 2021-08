Kiire viimistlusremont on kättevõtmise küsimus

Värvi on kõige lihtsam seinale kanda rulliga. Suurel pinnal kasutakse suurt rulli, nurki viimistletakse väikesega. Kui sein on juba puhas, sile ja sirge, piisab vaid selle värvimisest, kui mitte, tuleb sein eelnevalt ka pahteldada ja lihvida, eriti kui on soov kasutada läikivat värvi, mis näitab isegi pisikesed vead välja. Lihvimine ja pahteldamine pole keerukad, küll aga tolmused ja tüütud tööd. Üha sagedamini kasutatakse alternatiivina struktuurseid värve, mille aluspind ei pea olema perfektselt viimistletud ja mida võib erinevates tehnikates pintsli, pahtlilabida või harjaga seinale kanda.

Enne värvi ostmist võiks võtta poest värvikaardid koju kaasa ning paiguta need seinale nii päevavalguses kui õhtul lambitule vihus. Kui näidis läbib mõlemad testid, võib värvi koju tuua. Seejuures tasub arvestada, et suurel pinnal paistab enamik toone pigem tumedamana kui väikesel, seega, kui kahtled kahe tooni vahel, vali heledam.

Värvitooni valides tuleks lähtuda nii ruumi iseloomust, suurusest kui olemasolevast ja planeeritavast valgusest. Enamasti on remondi käigus soov ruume avardada, selleks sobivad heledad ja jahedad toonid, aga näiteks vähest päikesevalgust kompenseerivad heledad, kuid soojad toonid. Mida väiksem on ruum, seda suuremat ettevaatlikkust nõuavad tumedad ja intensiivsed toonid. Ruumi optiliseks tõstmiseks võib jätta lae ning seinavärvi vahele kõrge valge porte või laeliistu, samuti aitab püsttriibuga tapeet või püstine hele laudis.

Värvi või tapeedi vahel valimine on küll ennekõike maitseküsimus, aga värv on muutunud üha populaarsemaks. Siseviimistluseks mõeldud värvid on puhtad, keskkonnasõbralikud ja vastupidavad, neid on lihtne kasutada ja valik on lai. Tapeeti kasutatakse enamasti aktsendina ühes seinas.

Põrand vastavalt pere vajadustele

Põrandakatte valik ei sõltu vaid maitsest, selle kõrval tuleb mõelda ka mugavusele ja vastupidavusele. Magamis- ja lastetubades tasub eelistada sooje, naturaalseid ja jalale mugavaid materjale, eriti kui vaipadele pole plaanis suurt rõhku panna. Sellised soojad materjalid on puitparkett, puitlaudis ja kork. Teistesse eluruumidesse sobib ka laminaat või rullmaterjal, aga kasutatakse ka keraamilist plaati.

Kui mõne töö osas tekkib küsimusi, saab K-rauta ehituspoe konsultantidelt vastused.

Kõige tugevamad ja vastupidavamad on tamme- ja saareparkett. Laudparketti valides võiks üle vaadata väärispuidu kihi paksuse, sellest sõltub parketi vastupidavus ja eluiga – kui osasid parkette võib üle lihvida ja sel moel põrandale uue ilme anda, siis teistel on pealiskiht lihvimiseks liiga õhuke ning kahjustada saanud põrand tuleb välja vahetada. Puidust laudpõrand on soodne ja jala all mõnus, aga selle hooldus ja puhastamine on aeganõudvamad. Ühelt poolt kipub laudade vahele minema mustust, teisalt vajab laudis aeg-ajalt lihvimist ja õlitamist või lakkimist. Männilaudise ja korkparketi kohta tasub teada, et materjal on õrn ega kannata raskeid mööbliesemeid ja kontsakingi.

Puidu alternatiivina kasutatakse ka laminaati, mis on soodne ja hästi vastupidav materjal. Samas pole laminaat lihvitav, lakitav ega õlitatav, seega tõsisemate vee- või muude kahjustuste puhul tuleb põrandakate välja vahetada. Laminaadi miinuseks peetakse selle jahedust, mistõttu pole see esimene eelistus magamistubades, küll sobib laminaat näiteks elutuppa. Esikutes ja köögis tasub kaaluda ka rullmaterjale, mis on kergesti puhastatavad ja väga vastupidavad.

Põrandakatte paigaldamise lihtsus või keerukus sõltuvad valitud materjalist. Kui täispuidust lipp-parketi või keraamilise plaadi paigaldamiseks võiks leida õppinud spetsialisti, siis laminaadi ning laud- ja korkparketiga peaks igaüks ise hakkama saama. Naturaalne laudis rohkem väljakutseid ja osavust. Lisaks põrandale tuleks kohe paika panna ka liistud, see töö ununeb mõnikord kuudeks või isegi aastateks. Loomulikult tuleb vastne puitpõrand ka õlitada või lakkida ning seda hiljem korralikult hooldada.

Enamik viimistlustöid pole kontimurdvad. Kui mõne töö osas tekkib küsimusi, saab K-rauta ehituspoe konsultantidelt vastused, samuti on lõputuks inspiratsiooni ja nippide allikaks internet. Kuna kodu uuendamine nõuab investeeringuid ja aega, siis on iga rahas ja ajas mõõdetav kokkuhoiukoht koduomanikule oluline. K-rauta tegi just neid tahke silmas pidades uue Koduomaniku lojaalsusprogrammi, mille loogika on lihtne - mida rohkem töid on tarvis ette võtta, seda suurem tuleb võit soodsamatest hindadest ja säästetud tundidest. Koduomaniku programmiga liitunu saab endale isikliku erakliendihalduri, soovi korral sisekujundaja nõustamisteenuse ning täishinnaga kaupadelt ja paljudelt teenustelt 20-30 protsenti soodustust.

