Koduomanik säästab ehituselt, remondilt ja haljastuselt

Nii uue kodu rajamine kui olemasoleva uuendamine nõuavad suuri investeeringuid ja hulga aega, seega on iga rahas ja ajas mõõdetav kokkuhoiukoht koduomanikule oluline. Nagu ka professionaalne nõuanne, millest paljud inimesed ehitades või renoveerides puudust tunnevad. K-rauta tegi just neid tahke silmas pidades uue Koduomaniku lojaalsusprogrammi, mille loogika on lihtne - mida rohkem töid on tarvis ette võtta, seda suurem tuleb võit soodsamatest hindadest ja säästetud tundidest. Lisaks tagatakse liitunud kliendile personaalne teenindus koos väärt nõuannetega, mis teeb kodu uuendamise mugavamaks, lihtsamaks ja kiiremaks.