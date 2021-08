Elutuba õues: 11 nõuannet

Õue sobiv mööbel peab olema vastupidav. Kõige popim ja mugavam on plastpunutisest mööbel, mida on lihtne puhastada ja mis ei vaja suurt hoolt. Küll tasub teada, et plastik pelgab otsest päikesekiirgust. Hinnatud ja pikaealine on ka puidust mööbel, aga seda peab igal sügisel korralikult puhastama ning kevadeti õlitama või värvima. Metallmööbel on samuti praktiline, aga selle puhul peab arvestama rooste ennetamise või eemaldamisega.

Niiskuskindlad tekstiilid

Terrassi teevad hubaseks tekstiilid: matsakad mööblipadjad, pehmed pleedid, romantilised laudlinad, õhulised kardinad ning jalale soojad vaibad. Kõik tekstiilid peavad olema lisaks meelepärasele välimusele ka kvaliteetsest materjalist, isegi kui rõdu või terrass on katuse all. Kui siseruumides on trendikad eelkõige looduslikud tekstiilid, siis õueoludes on kunstmaterjalid enamasti nii sademetele kui päikesekiirtele vastupidavamad ja kergemini puhastatavad.

Trendikas käsitöö

Omanäolisus, käsitöö ja taaskasutus on moes, seega võib rõdul julgelt isetegemist katsetada. Ise võib meisterdada taimeriiuli, lilleredeli, ürdikasti või laua, tuunida võib ka olemasolevat mööblit, andes sellele värvi või õliga uue ilme.

Praktilised panipaigad

Nii rõdul kui terrassil võiks olla üks või mitu praktilist panipaika, kuhu asju eest ära panna. Hoiustamiseks ja peitmiseks sobivad nii kastid kui korvid, aga suveks võib terrassile tuua ka väiksema kummuti või kapi, eeldusel, et see ei jää ilma meelevalda.

Katus pea kohale

Kõige mugavamad on sellised rõdud ja terrassid, mille kohal on osaline katus. Kui seda pole ega saa ka ehitada, tasub kaaluda statsionaarse sirmi paigaldamist või päikesevarju kasutusele võtmist, mõlemad aitavad nii kerge vihmasabina kui intensiivse päikese eest varjuda.

Soojuslambiga hooaja pikendamine

Lühikest terrassihooaega saab soovi korral pikendada terrassisoojendaja paigaldamisega. Soojendajaid on nii gaasi- kui elektritoitega, lakke riputatavaid ja seinale paigaldatavaid, tagasihoidliku ja suure võimsusega. Terrassilamp töötab siiski vaid jaheduse peletajana, ilma soojaks see ei küta.

Maitseelamus heast grillist

Maitseelamuse tagab stabiilse küpsetamiskeskkonna ja korraliku soojussalvestusega grill. Näiteks munakujuline keraamiline grill on oma olemuselt nagu väike köök, kus saab valmistada grill-liha, küpsetada tervet kana, praadida pannkooke või teha pitsat. Selle grilli puhul on toidutegemise võti raske kivikeraamika, lisaks on õhuavade ja söe kogusega mängides lihtne soovitud valmistamistemperatuuri saavutada. Söegrillil valmib küll kõige maitsvam toit, aga kui tähtis on ka kiirus, siis tasub kaaluda gaasigrilli. Selle valikul võiks jälgida põletite, süütaja ja voolikute kvaliteeti. Kui tegu on kortermaja rõduga, tuleks ohutuse mõttes valida elektrigrill.

Kuna kodu uuendamine nõuab investeeringuid ja aega, siis on iga rahas ja ajas mõõdetav kokkuhoiukoht koduomanikule oluline. K-rauta tegi just neid tahke silmas pidades uue Koduomaniku lojaalsusprogrammi, mille loogika on lihtne - mida rohkem töid on tarvis ette võtta, seda suurem tuleb võit soodsamatest hindadest ja säästetud tundidest. Koduomaniku programmiga liitunu saab endale isikliku erakliendihalduri, soovi korral sisekujundaja nõustamisteenuse ning täishinnaga kaupadelt ja paljudelt teenustelt 20-30 protsenti soodustust.

