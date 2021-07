Lihtne nipp, mille abil toataimed kauniks ja elujõuliseks muuta

Sama oluline kui taimede kastmine on ka nende puhastamine tolmust. Kuigi koduses majapidamises jagub piisavalt koristustöid ka ilma toataimede puhtuse pärast muretsemata,on tolmuvabad lehed taimele elulise tähtsusega. Tolmukiht blokeerib päikesevalguse ja kahandab fotosünteesivõimet. Viimane on aga viis, kuidas taim end toidab. Kui fotosüntees on puudulik, tekib taimel stress. Puhaste lehtedega taim, mis fotosünteesides optimaalselt toitaineid toodab, on tervem ja tugevam ega nakatu nii kergesti kahjurite või taimehaigustega. Stressis taimega on see lihtsam juhtuma. Nii et tegelikult aitab regulaarne toataimede lehtede puhastamine pikemas perspektiivis su töökoormat hoopiski vähendada ning ka kodu näeb oluliselt kaunim välja.

Kui tihti toataimi puhastama peaks? See sõltub sellest, kui tolmune on keskkond. Kui elad poolelioleva ehituse läheduses või väga tuulises piirkonnas või käib su enda kodus hoopiski remont, tuleks taimi puhastada võimalikult tihti. Sellest, kas taim vajab puhastamist või ei, saab kõige paremini aru taime lehti sõrmede vahel kergelt hõõrudes. Kui näed või tunned näppude all rohkem tolmu kui lehtedelt kerge puhumisega eemaldada on võimalik, siis on aeg võtta ette tõsisem puhastustöö.

Kuidas toataimi puhastada? Kõige lihtsam viis toataimede puhastamiseks on tõsta need köögi kraanikaussi või duši alla ning loputada need üle voolava veega. Kindlasti tasub ka eelnevalt kontrollida et vesi oleks leige. Liiga külm või kuum vesi võib lehti kahjustada. Kui tolmu on vähem, aitab ka veega piserdamine ja imava lapiga pühkimine.

Väiksemaid taimi võib pesta ka ettevaatlikult vette kastes. Hoia taime mullapiirilt kinni, keera see pahupidi, kasta peadpidi veeämbrisse ning sulista lehti vees kergelt ringi. Taime eelnev kastmine aitab vältida mulla väljapudenemist, samuti võid pinnase potis hoidmiseks taime alumise otsa ümber kilekoti mässida. Jälgi taas, et vesi oleks leige. Lase taimedel enne nende tavapärasele kohale tagasi asetamist pisut nõrguda.