Millised taimed armastavad päikest ja taluvad kuuma?

Kollaaž. Fotod Kaia-Leena Pino

Selle aasta suvi on tõestanud, et kuuma ja kuiva jagub ka meie kaunil kodumaal. Vaat et liigagi palju, sest paljud taimed on selles kõrvetavkuumas päikeselõõsas nukralt longu vajunud või hoiavad õitsemisega tagasi. Tõenäoliselt tasuks nii mõneski aias läbi mõelda, kas päikeselisse kohta on ikka kõige sobivamad taimed sattunud või tuleks peenardes mõned korrektuurid teha.