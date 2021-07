Oled pidevast muru kastmisest ja niitmisest väsinud? Nopi lahedaid ideid muruvabadest aedadest!

Alternatiive rohelisele murule on mitmeid: kiviklibu, kiviplaadid, laiad teerajad, lillepeenrad ja isegi ürdiaed võivad olla murule tõsiseltvõetavaks alternatiiviks. Kujunda aed tsoonideks ja kombineeri erinevaid pinnakattematerjale. Nii on ka tulemus mitmekesine ja silmale ilus!

Kivise pinnakatte alla tasuks paigutada geokangas, sest kivide vahelt umbrohu rohimine ei ole sugugi lihtsam töö kui muruniidukiga muru niitmine. Hooldusvaba aed on võimalik, kuid selle rajamine vajab põhjalikku läbimõtlemist.

Muruvaba aed ei pea tähendama, et õues midagi justkui ei kasvakski. Kui on soov ka tarbeaed püsti panna, sobib seegi moodsa kivise aiaga kokku. Lahedaks võimaluseks on taimekastide kasutamine.