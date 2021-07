VIDEOD | Kuidas reisile minnes toataimed kastetud saavad?

Kui sul on 20 taime, siis ei jõua sa neile ehitada pudelite ja nööride rägastikku. Palju lihtsam on esivanemate kindel ja igihaljas viis taimede pikaajaliseks isekastmiseks.

Taimede potid tõstetakse lihtsalt veenõudesse, kus nad kolmandiku jagu põhjast või poolest saadik on vee sees. Kui on suur pesukauss, siis sinna mahub 3-6 potti ja mida suurem kauss, seda kauem niiskust hoiab. Eriti hea on suur plastist või metallist kandik, mille ääred on 5-10 cm kõrged. Lille ja aianduse poed kasutavad selliseid. Sinna mahub vabalt 10-20 potti.