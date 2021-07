AIADISAINER | Kujunda hekist kasulik ja kaunis vahesein

Kuidas ja millega seda teha? Kui majas liigendavad ruume seinad, siis aias teevad sama töö hekid, müürid või muud vaheseinad ja sõrestikud.

Esimesed hekid või vaheseinad on lihtne paika panna. Need peaksid aia peamise elu ja olemise ala privaatseks, enda omaks muutma. Kõige aktiivsem elu käib terrassidel. Kaaludes läbi sellelt alalt avanevad vaated, saab ära märkida, mis kindlasti hekki või mingit piiramist vajaksid. Kohe tuleks läbi mõelda piirde kõrgus, et tekiks turvaline oma aia tunne. Piirete kõrgus peaks jääma mõistlikkuse piiridesse, et ei varjaks täielikult näiteks naabermaja teise või kolmanda korruse aknast avanevat vaadet. Arvestada tuleb ka piirkonna seatud kitsendustega. Kui piirkond ei luba piirdeid, mis on kõrgemad kui näiteks 1,8 meetrit, siis nii on. Samas saab aeda sissepoole tuua puid, mis veidi kõrgemad vaated ära varjavad.

Enamikus viimase paari aastakümne jooksul rajatud aedades on kasutatud esmase privaatsuse loomiseks elupuuhekke. Elupuu on küll piisavalt vähenõudlik ja kiire kasvuga puu ning annab aastaringse roheluse, kuid ei pruugi olla ainus võimalus. Pealegi muutub mõni liiga palju kasutatud element lõpuks igavaks või lausa vastumeelseks. Enne kui kindla heki kasuks otsustad, mõtle, kui palju kõrvalt avanev vaade sinu tubast elu häirib. Aiaelu on aktiivne ajal, mil end väljas mugavalt tunneme — hilisemast kevadest sooja sügise lõpuni. Enne ja pärast seda on terrassil viibimise aeg üürike. Võib-olla ei pea hekk ilmtingimata igihaljast põõsast olema? Võid kasutada ka heitlehiseid põõsaid, mis on pidevas muutumises, pakuvad ehk õisi, erinevaid lehevärve või ka dekoratiivseid marju.