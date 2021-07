Milliseid elektritöid võib ise teha ja millised tuleks usaldada spetsialistile?

ERGO Kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko selgitab, et kindlustusseltside lõikes on kindlasti lähenemised erinevad. “Ka meil on olnud erinevaid lähenemisi eelnevate vanemate tingimuste valguses, kuid hetkel kuuluvad meie tingimuste kohaselt tulekahju pool tpõhjustatud kahjud hüvitamisele ka siis, kui selle tingis ehituslik viga. Kui valesti ehitatud korsten tekitab tulekahju, siis me muu kahju hüvitame, aga puudusega korstnat ennast me ei asenda ja täpselt samuti toimetame muude ehituslike vigadega, mis võivad tekitada tulekahju — muu kahju hüvitame aga valesti ehitatud või paigaldatud süsteemi, mis tingis tulekahju, ennast mitte.”