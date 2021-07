FOTOD | Moodsalt minimalistlikuks kujundatud saja-aastane maamaja

240 ruutmeetril paikneva kodu südameks on elutoaga ühendatud köök. L-kujuline köögimööbel on pisike, kuid praktiline ning köögikappide mõlemal poolel on parasjagu toimetamisruumi. Praeahi on tõstetud hoopis köögikappide välisküljele, et köögisaarel kokates oleks mugavam toitu ahju panna.

Elamises domineerib põhjamaisele stiilile omane hele koloriit ning valge-musta ja puidu alati stiilne ja igas keskkonnas hästi toimiv kontrast. Ka vanad puitpõrandad on värvitud valgeks.

1909. aastal ehitatud maja puhul on säilitatud originaalseid detaile — vana krohvi alt on hoolikalt välja puhastatud vanad palkseinad. Algsed aknad on maja ühel küljel asendatud uute ja moodsatega, et tuua interjööri rohkem valgust ja avarust. Uus ja vana on omavahel maitsekalt ja peenetundeliselt kõlama pandud ning kaasaegsed detalid ei mõju enam kui sada aastat vanas majas sugugi sobimatu võõrkehana.

Kodu kõige olulisemaks märksõnaks on "vähem on rohkem" - toad on jäetud võimalikult tühjaks ja avaraks, et mitte ruumi ebavajalikuga üle koormata.

Kargesse ja skandinaavialikku interjööri lisavad soojema ja hubasema noodi hoolikalt valitud sisustusaksessuaarid.

Pööningukorruselt leiab pererahva pisikesed magamistoad. Siingi on omavahel kõlama pandud naturaalsed puidutoonid ja põhjamaine külm valge toon. Linased kangad lisavad maalähedast puudutust.

Mikrotsemendiga viimistletud vannitoas lisavad põnevust mustrilised põrandaplaadid.

Vaata rohkem pilte klikkides galeriil: