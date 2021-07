Üheksa nippi, kuidas muuta väike kodu avaramaks

Foto: Shutterstock

Keskmises Eesti kodus on vähem kui 70 ruutmeetrit pinda, suuremates linnades on kodud veelgi väiksemad. Seega on vaja sisustada kodu nutikalt, et ruumid tunduksid visuaalselt avaramad. K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut kirjeldab nippe, mida tasub tillukest kodu sisustades kasutusele võtta.