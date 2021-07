Kolm suurt viga, mida terrassi kujundades tegema kiputakse

Olgu terrass suur või väike, tähtsamateks märksõnadeks on alati funktsionaalne ruumikasutus, kasutajamugavus ja esteetiline välimus. Siit leiad kolm levinumat viga, mida vältida, et terrassil kulgeks suve nautimine veelgi mõnusamalt.

Suurim väljakutse on mahutada terrassile täpselt õige kogus mööblit — et kõigil pereliikmetel oleks oma koht, kus istuda ja jalga puhata, kuid et säiliks ka pisut liikumisruumi kõndimiseks ja muude aksessuaaride tarbeks. Kui terrass on suur ja tühi, mõjub see kõledalt ja poolikult. Mööblit täistuubitud terrass on aga lihtsalt ebamugav kasutada. Terrassile võiks mahtuda mõnus diivan või piisav arv toole iga pereliikmete jaoks. Lisaks laud, kuhu joogiklaase ja snäkke toetada või kus kodukontorit teha.