GALERII | Lahedad õueruumid Soome elamumessilt

Milla von Konow, Asuntomessut

Sise- ja õueruumi piirid on üha enam hägustumas, soov on luua oma kodu juurde n-ö ruumipikendused ja need ka kaunilt sisustada. Olgu selleks rõdu, terrass, veranda, aianurk… Viimasel ajal püütakse rohkem ehitada need nii, et seal saaks ka külmemal ajal olla. Siinkohal on head igasugused klaasseintega lahendused. Arendajad ja ehitajad loovad ka muid võimalusi — miks mitte ehitada iluaed korteri akna taha. Lohjal toimuval Soome elamumessil jäid silma mõned kenad näited.