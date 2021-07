FOTOD | Kaunid ja perspektiivikad suvekodud, mis ootavad uut omanikku

Kollaaž. Kinnisvara24

Suvi on suvitamiseks ja suvekodu on hea koht, kus akusid laadida. Vaatasime pisut ringi kinnisvara24 lehel ja leidsime mitu lahedat suvekodu. Mõned on rohkem, mõned vähem valmis, kuid ideid endagi maakodu loomiseks jagub küllaga.