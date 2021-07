Üheksa märksõna, kuidas luua kodus suvine interjöör

Too tuppa valgeid aksessuaare: kardinad, voodi- ja padjakatted, pleedid, lillepotid jne. Kui rohkem võimalusi ja aega, võib näiteks ühe päikesepaistelise toa ka valgeks värvida.

Värvid annavad energiat, kombineeri värve ja mustreid loodusest, too tuppa värskeid lilli. Nii saad kodule rõõmsa ja suvemängulise ilme.

Fotod, maalid, värvilised nõud ja kandikud, värskelt pressitud mahla, värsked lilled — nendega on lihtne anda võib-olla muidu neutraalsele toale särtsu juurde.

Need loovad kerge ja unistava miljöö. Kui aken või terrassiuks lahti, siis lehvivad õhulised kardinad suvetuule taktis. Neid saab sättida ka terrassile.

Pane see tuppa, kus tunned, et vajad jahedamat olemist ja õhk liiguks ilma konditsioneerita.

See on hea idee kujundada suvine magamistuba. Väike värskendus, kuid tuba saab hetkega uue ilme.

On see kerge päevavoodi või tuppa-terrassile riputatud võrkkiik — väike uinak kulub kuumal suvepäeval igal juhul ära.

See on kindla peale minek, kui sulle meeldib meri, su kodu on mere ääres… Siia sobivad merega seotud aksessuaarid, värvidest sinine ja valge. Seiklus võib alata!