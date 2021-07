Põhjalikult sellest, kuidas hooldada puidust, kivist või betoonist terrassipõrandat

Puust terrassipõranda jaoks on tõenäoliselt parim (ja ka enimkasutatud) materjal süvaimmutatud terrassilaud. Kui põrand on alles uus, ei maksa esialgu ühegi viimistlus- või kaitsevahendiga selle kallale minna. Sellisel põrandal tuleks lasta aasta (või ka paar) ilmastiku käes seista — selle ajaga põletab päike immutusaine pealmistest puidupooridest välja ja viimistlusaine saab sisse imbuda. Eriti tähtis on see siis, kui tahetakse rohelist terrassilauda hoopis mingit teist tooni toonida, vastasel juhul hakkab seesama immutusaine ka viimistluse tooni muutma.

Enne viimistlemist tuleb terrassipõrand korralikult puhtaks pesta, sest aja jooksul on sinna kindlasti nii mõndagi pudenenud-tilkunud — grillrasva, ehk ka mõni tilk punast veini, muust mustusest rääkimata. Kõige targem on kasutada spetsiaalset terrassipesuainet ja tugevate harjastega harja. Terrass tuleb pesuainega korralikult üle nühkida ja seejärel veel korralikumalt loputada (soovitavalt näiteks aiakastmisvoolikuga). Puhastusvahendit tuleb kanda korraga 2–3 ruutmeetrile. Vaadake hoolega, et pesuainet taimedele ei pritsiks, see ei mõju neile hästi! Laske vahendil mõjuda umbes 10 minutit, siis hõõruge pinda tugevasti harjaga ning loputage puhta veega. Kui vaja, korrake kogu protseduuri. Põrandat loputage kas kalde suunas või muudest konstruktsioonidest eemaldudes. Enne õlitamist peab põrand ka korralikult ära kuivama. Kui vihma ei saja ja päike paistab, tõmbab põrand tegelikult päevaga kuivaks. Kui laudadele on hakanud tekkima rohekat ollust ehk bioloogilist saastet, siis selleks puhuks on olemas spetsiaalsed pesuained ehk biotapjad. Põhimõtteliselt on võimalik pesuaine ka ise kokku segada, selleks sobib näiteks tugev majapidamisseebi lahus (seepi võib vette riivida lihtsalt tavalise jämeda köögiriiviga), sest ka spetsaine koostises on seebikivi. Siiski näitab kogemus, et isetehtud puhastusvahendiga põrandat ikka päris puhtaks ei saa. Kui kasutate tiikpuuõli, tuleks õlitatav pind enne puhastada spetsiaalse tiikpuu puhastamise vahendiga.