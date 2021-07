Šikiks renoveeritud sinistes toonides kodu

62-ruutmeetrises korteris on kolm tuba: elutuba-köök ja kaks magamistuba.

Köök, söögituba ja elutuba on ühendatud ning moodustavad terviku. Naturaalne päevavalgus lisab korterisse veidi salapära.

Kogu interjöör on pikitud põnevate elementide ja lahendustega, kasutatud on vaid väga kvaliteetseid materjale, viimistlus on laitmatu.