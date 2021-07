Tasub teada! Korteri või maja üürimine — kontrollnimekiri üürnikule

KUI SUURT KORTERIT VÕI MAJA SUL VAJA LÄHEB?

Mõtle kõigepealt sellele, kui suurt kodu sul vaja on. Kas näiteks neljatoalise puhul oleks üks tuba lihtsalt toreduse pärast või on sul seda tegelikult ka vaja? Või plaanid oma värske armsamaga ühetoalisse pessa kolida? Sel juhul on lugu selline, et isegi väga armunud inimesed tahavad vahetevahel omaette olla. Võta seda kui sooja soovitust.

TUHLA KINNISVARAPORTAALIDES

See on nüüd üks päris suur ettevõtmine ja me hoiatame, et head variandid kaovad kiirelt. Salvesta endale sobivad filtrid linnaosa, pinna suuruse, hinna jm järgi, siis ei pea sa iga kord samu märksõnu sisestama. Vaata uusi pakkumisi regulaarselt ning telli endale automaatne teavitus meelepäraste pindade lisandumise kohta. Nii oled esimeste seas, kes saab infot heade pakkumiste kohta.

Kui oled sobiva üüripinna leidnud, vaatame järgmist punkti.

TEE KINDLAKS, ET ÜÜRILEANDJA OLEKS ÜÜRIPINNA OMANIK

See on vajalik sellepärast, et aeg-ajalt liigub libakuulutusi, kus soovitakse pahaaimamatult koduotsijalt ettemaksu ja kui see käes, kaotakse nelja tuule poole. Üüripinna omaniku andmeid saad kontrollida kinnistusraamatust aadressil kinnistusraamat.rik.ee.

SELGITA VÄLJA, KAS SOBIVAT ÜÜRIPINDA VAHENDAB MAAKLER VÕI OMANIK

Seda on sul vaja teada sellepärast, et kui üürikorterit või -maja vahendab maakler, tuleb sul tasuda ka talle ning sa tead lisakuluga arvestada. Otse omanikult ruume üürides seda tegema ei pea. Maakleri teenus on tegelikult mõlemale poolele väga kasulik ja tavaliselt oma hinda väärt. Tal on kogemus, mis kulub sulle kindlasti marjaks ära.

Samuti on eeliseks see, et kui sa ei jõua ise elamispinna otsimisega tegeleda, teeb seda sinu eest maakler ning ta võib sulle sellise kompu leida, et hoia ja keela.

VAATA ÜÜRIKORTER VÕI -MAJA ÜLE