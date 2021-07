AIAHOOLIK │ Mõned moonid on ilusamad kui teised ja saagihooaeg on käes

See kevad võtsin end kätte, ostsin seemned ja puistasin kevade hakul peenrasse. Tükk aega tundus, et ei tule sealt midagi, siis hakkas tasapisi tulema, kuid vaatasin, et üsna nirud teised. Kuid tegelikult oli neil lihtsalt aega vaja, mingi hetk said nad hoo sisse ja on nüüd vaat et liigagi lopsakad ja matavad pisut nende vahel peituvat roosat siilikübarat. Aga las olla, sest nad on lihtsalt imelised! Õhkõrnad ja siidipaberjad ja oh kui imelistes värvitoonides. Iga õis on oma nägu ja oma tegu ja uusi mustreid ja alatoone tuleb aina juurde.