Võluv basseiniga linnakodu, mis paneb unistama

Foto: Fantastic Frank Palma

See kodu on nagu päikeseline unistus — naturaalsetes liivakarva toonides ja helge miljööga. 80ruutmeetrine korter Palma linnakeses Mallorcal peidab endas kahte tuba, kahte vannituba ja 48 ruutmeetrit terrassi koos basseiniga. Paljud eestlased soetavad suvekodu hoopis Vahemere äärde ja kui sellist soovi just pole, siis igal juhul leiab siit palju häid ideid ka enda kodu kujundamiseks.