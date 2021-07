Matt on uus must: sametiselt stiilsed viimistlused

Tootjad, mööblidisainerid ja arhitektid on ühel nõul selles, et selliselt viimistletud pinnad lisavad interjöörile stiilsust ning tagavad ka meeldiva puutekogemuse. Kõige uuem REHAU noble matt pinnakatete valik rõhutab, et ilu pole mitte ainult välimuses, vaid ka meeldivas emotsioonis, mida pakub spetsiaalse, tänapäevase, sõrmejälgede eest kaitseva Soft Touch kattega mööbli puudutamine.

Uued värvid annavad interjöörile uue elu

Laminaadikollektsioon RAUVISIO brilliant noble matt sisaldab kaheksat omavahel kokku sobivat värvi, tänu millele saab luua harmoonilise ja aegumatu sisekujunduse. Nende hulgast leiate nii tintmusti kui ka antratsiidi toone, halle ja heledaid – alates puhtast valgest kuni vaniljetoonini. Kollektsiooni RAUVISIO noir on lisatud veel neli lisatooni, mis on inspireeritud loodusest ja linnaelust. Siit leiate valge, kreemi ja beeži tooni, samuti halli, musta, üllatava mererohelise ja tuhmi oliivi tooni.

Oluline on see, et mõlemad kollektsioonid sobivad omavahel ideaalselt kokku, nii et saate värve vabalt ühendada, sõltuvalt soovitud tulemusest. Laminaat HPL noir sobib suurepäraselt köögi tööpindade jaoks ning brilliant noble matt on mõeldud vertikaalseks kasutamiseks – koos loovad need läbimõeldud, funktsionaalse ja kauni kompositsiooni.

Millistesse interjööridesse sobib sametine tekstuur?

Uus mattpindade kollektsioon sobib absoluutselt igasse interjööri. Noble matt pinnakatete lai ja universaalne värvivalik täiendab eri stiilides sisustatud ruume. Mustad või valged matid toonid sobivad suurepäraselt nii minimalistlikesse ruumidesse kui ka uhke glamuurse stiiliga.

Ilu, vastupidavus ja kõrged hügieenistandardid