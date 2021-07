Nutikas külmkapp hoolitseb toidu kvaliteedi ja vitamiinide eest

Kuna puu- ja köögiviljad jätkavad küpsemist ka pärast korjamist, on ümbritsev keskkond nende kvaliteetsena säilimisel olulise tähtsusega. Euronics

On kõike muud kui üllatav, et kaupluses toitu valides vaid parimatest eeldustest lähtume – olgu värske, tervislik ja võimalikult vitamiinirikas! Palju vähem mõeldakse aga selle üle, kui suurt rolli mängib siinkohal külmkapp, mis pole ammu enam lihtsalt „külm kapp”. Kuidas tagada, et vitamiinid toidust pärast poekotist väljavõtmist ja kodus hoiustamist välja ei lipsaks?