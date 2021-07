Kompostimisest aias ja toas ning mida võib komposti panna, mida mitte

Huumus on maismaal toimuva orgaanilise aine lagunemise ja muundumisel saadav aine. Huumus muudab mulla viljakaks.

Koduses majapidamises tekkivatest jäätmetest on kolmandik kuni pool biolagunevad ehk siis köögi- ja aiajäätmed. Hea idee on neid kompostida, sest siis jõuavad loodusest pärit ained jälle mulda tagasi ning saavad toiduks taimedele, mis katavad nii inimese kui loomade-lindude-putukate toidulaua.

Kahjuks näitavad uuringud, et segaolmejäätmetes on liiga palju biolagunevaid aineid — tublisti üle kolmandiku! Seda hoolimata asjaolust, et prügi sorteerimise hädavajalikkus ja taaskasutus on olnud juba palju aastaid aktuaalne teema. Kogu väärt orgaaniline materjal, millest oleks saanud huumus- ja toitaineterikast mulda, läks koos muu olmeprügiga põletusahju või prügilasse.

Biolagunevate jäätmete eraldamine muust prügist aitab kaasa ka teiste jäätmete taaskasutamisele, sest kui muu materjal on rikutud biojäätmetega, siis ei saa teisi ajsu omakorda taaskasutada. Lisaks prügilasse ladustatult eraldavad biojäätmed metaani, mis on üks kliima soojenemise põhjustest.

Kahjuks paljud inimesed ei hooli sellest, kas ja kui palju prügi nad tekitavad. Biojäätmete, pakendite ja vanapaberi kogumine aitab prügi kogust märgatavalt vähendada. Kui igaüks annab oma pisikese panuse, siis saab muuta ka suuri asju. Emake loodus on kogu maailmas täis prügi, põllumullad on ära kurnatud ja kõik see võib tekitada ülemaailmset toidupuudust. Iga inimene peaks korra käima prügimäel, mõistlikuid inimesi paneb see mõtlema, suured ja laias mäed täis prügi, kajakate karjad igal pool, kes omakorda võivad sealt erinevaod baktereid ja haigusi edasi viia, järjest suuremad metsa-ja põllualad muutuvad hoopis prügimäeks.

Taibukas aiapidaja kompostib

Kui sul on oma aed, on asi lihtne: kogu lagunev orgaaniline kraam läheb kompostihunnikusse, kompostikasti või kompostorisse.