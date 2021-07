23 IDEED | Kuidas pidada piknik koduaias või eine murul

Foto: Shutterstock

On olnud võrratu suvi — see paneb meid rohkem ringi liikuma ja külalisi kutsuma. Kuidas pidada meeldejääv ja mõnus piknik oma koduaias. Mida pakkuda, kuidas ja milles serveerida, millega katta laud jne — lisa piknikule just see “oma nägu”. Mõni armastab lustlikku lopsakust, teine romantilist nüanssi, kolmas eelistab klassikalist ja väljapeetut. Vaata ideid!