Kollane muruplats ei teki ainult kõrvetavast päikesest. Kuidas ennetada ja päästa?

Me naudime kuuma suve, aga paljudel puhkudel on see ka nuhtluseks — lõõskav päike võib olla rohelisele murule tõeliseks katsumuseks. Kuid ega vaid kuumus murule liiga tee... Kui muru on muutunud kollase- ja roheliselaiguliseks või isegi täiesti kollaseks, ei tasu meelt heita. Leidub arvukalt nippe, kuidas saada tagasi imelist säravrohelist muruplatsi.