Hubaseks kujundatud väike pööningukorter — oma aianurgaga

Köögikapid on halli tooni, see sobib kenasti sama tooni Carrara marmorist tööpinnaga. Siia paistab ka palju päevavalgust, mis lisab kogu kodule õhulisust. Üks aknalaud on rohelisest marmorist ja selle alla on pandud kaks kõrgemat tooli. Nii saab seal süüa kerge hommikueine või teha tööd — aknast avaneb kaunis vaade übritsevale.