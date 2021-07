Köögidisainer Hiie Härm annab nõu, milline valamu valida: roostevaba, graniit või keraamiline

Mõisted

Materjal võib olla roostevaba või vääristeras, graniit või keraamika. Lisaks on olemas komposiitmaterjal tektoniit.

Viimistlus kuulub enamasti roostevabade valamute juurde. Viimistlus võib olla sile, poleeritud, harjatud või linane. Graniitvalamutele võib olla peale kantud täiendava viimistlusena antibakteriaalne kiht.

Värv võib olla seinast seina. Tänapäeval on saada väga paljudes erinevates värvitoonides valamuid. Igal tootjal on oma toonide nimetused. Ka tonaalsus võib olla erinev. Näiteks ei pruugi omavahel üldse kokku sobida erinvate toojate grafiit või kreemikas toon.

Roostevaba teras

Roostevaba valamu sobib eelkõige praktilise vajadusega köökidesse. See on hügieeniline, hõlpsasti puhastatav ja kauakestev materjal. Kuuma- ja külmakindel. Kogu maailmas umbes 70% inimestest on valinud roostevaba valamu. See on täiesti hügieeniline ja toiduainete suhtes neutraalne. Teatava suhtega nikli- ja kroomisisaldusega roostevaba terast kutsutaksegi vääristeraseks.

Näiteks valamud, mis sisaldavad enam niklit ja kroomi, on parema kuuma- ja külmataluvusega. Mõni tootja kasutab 70% ulatuses ümbertöödeldud terast — valamu on seeläbi säästev ja keskkonnasõbralik.

Graniidist valamu

Graniidist valamu on hästi populaarne tänu oma headele omadustele ja suurele värvivalikule. Enamikul valamutootjatel on oma-nimeline graniit (kuigi materjal on suures osas ikka üks ja sama). Franke kivivalamute materjal on Fragraniit; Teka oma on Tegraniit, Blancol on Silgraniit.

Graniitvalamute koostises on ca 80% purustatud graniiti ja ca 20% side- ja värviaineid. Need valamud on vastupidavad kuni 280-kraadisele kuumusele. Need on löögikindlad — valamu ei purune, kui sinna midagi rasket kukub. Neutraalne toidu suhtes ja plekikindel. Seda on lihtne puhastada, kuigi tootjatel on selleks ka oma vahendid välja töötatud.