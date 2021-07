AIAHOOLIKU BLOGI | Tuumapäikeseloojang terrassil ja saagihooaeg täies hoos

Nii on vahepeal tuhisenud ära õitseda laugupallid, pojengid, sirelid ning hullutavalt lõhnavad kuslapuu ja näärlehine kibuvits. Ka iiriste ja võhumõõkadega on asi peaaegu ühel pool.

Ka kitseenelad hakkavad otsi kokku tõmbama, aga seni on nad rõõmustanud suure kimalaste- ja mesilastesuminaga ning jaanipärastlõunase äikesevihma järel tuias neis minu suureks heameeleks ringi hulgaliselt kuldpõrnikaid.

Hetkel tundub, et põhirõhk aias hakkab minema saagitarvitamisele. Maasikaid tuleb robinal ja lisaks neile on mõningase üllatusena juba nüüd tomatiuputuseks minemas. Esimesena rõõmustas mind Potitomatist hangitud “Atomic Sunset”. Kuna sel tuumapäikeseloojangul suurest potist hoolimata kasvuhoones pidevalt liigsuur janu kippus tekkima, siis kolisin ta terrassile ja tundub, et talle meeldib seal. Vilju aina valmib ja uusi on meeletus koguses juurde tulemas. Maitse poolest on ta mõnusalt magus, mahlane ja tomatine ning teenis ka abiaednikult kõrgeima arvu punkte. Kimalased on samuti oma poolehoidu väljendanud ja sumistavad hoogsalt ta õites ning müksivad vilju – ju ahvatleb neid nende hõõguvoranž värvitoon. Ühesõnaga – igati tore tomat, mis usutavasti leiab ka järgmisel aastal mu terrassil endale koha.

Üllatavalt varajane on sel aastal ka minu pikaajaline lemmiksort “Mandat”, mille taimed ma alati ise kasvatan, sest neid mujalt kuskilt leida pole õnnestunud ning isegi seemnete hankimine on tihtipeale keeruline. Ise neilt seemet võtta pole mõtet, sest tegu on ristamisel saadud hübriidsordi esimese põlvkonnaga ja järgmise ehk siis teise põlvkonna taimedel pole enam sordile iseloomulikke omadusi. Need ilmnevad ainult teatud geenikombinatsiooni puhul ja seda ainult esimesel põlvkonnal. Seemnepakil tähistab seda märge F1 või H. Aga pingutus neid ise kasvatada tasub igati ära, sest “Mandat” on maailma parim ampsamistomat – mahlane, magus ja maitsetest pungil. Just neid käis väike abiaednik eelmisel aastal kasvuhoonest erilise innuga näppamas.