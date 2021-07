Mari Kaisel: Miks tasub õppida käsitsi niitma?

Vikat on säästlikum rohu sees paikneva elurikkuse jaoks. Säilib lootus, et kõiki rohutirtse, põrnikaid ega muid muru sees ringi ukerdajaid ei tõmmata muruniiduki rootori tekitatud keerisesse. Kui vikatitera on korralik ja vahe, lõikab see rohu ühe sirge lõikega läbi, ent niiduki tera pigem rebestab taime. Rebitud servad suurendavad auruvat pinda tunduvalt ning taimel on suurem tõenäosus kuivada või mõnda haigusesse nakatuda.

Uuring märjemate alade käsitsi niitmise mõjude kohta (Effect of reintroduced manual mowing on biodiversity in abandoned fen meadows Article (PDF Available) in Biologia 701(70):113-120) näitas, et käsitsi hooldatud niisketel niitudel taastus väga kiiresti liblikate liigirikkus ning hooldatud alad hakkasid sarnanema rangelt kaitstavate aladega. Arvestades, et hinnanguliselt oleme Euroopas juba kaotanud pooled liblikatest ja kimalastest, on see kaalukas argument soosida ja toetada käsitsi niitmist.