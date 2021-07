Seitse koju sobivat värvi, mis mõjuvad rahustavalt ja tõstavad tuju

Sinine

Sinine on rahulik ja tasakaalukas värv, millel on imeline võime leevendada stressi. Sinine rahustab ja mõjub hästi südame löögisagedusele, hoiab vererõhu korras ja vähendab ärevustunnet. Sinise tooni valimisel eelista selle pehmemaid ja neutraalsemaid varjundeid.

Roheline

Roheline on üks parimaid ja universaalsemaid värve sümboliseerides loodust. Ta on tasakaalukas värv, mis suudab vähendada ärevust ja tekitab värske olemise imiteerides justkui kosutavat jalutuskäiku loodusesse. Rohelise beežikad ja kollakad varjundid maandavad stressi kõige paremini.

Roosa

Roosa tekitab rahuliku ja tasakaaluka tunde. Feng shui järgi rahustab roosa erinevaid ruumis olevaid energiaid. Roosa rahulikkus hoiab energiad tasakaalus ja kuigi seda peetakse naiselikuks värviks, siis õiget tooni roosa sobib tegelikult igasse ruumi.

Valge

Valge sümboliseerib selgust ja värskust. See on väga sobiv värv, millega end stressirohkel ajal ümbritseda. Lisaks aitab valge puhastada mõtteid. Valgeks värvitud ruumi peetakse väga sobilikuks ka rasedale naisele. Pea aga meeles, et valge peab olema särav ja puhas, mitte tuhm, sest muidu muutuvad ka emotsioonid sama tuhmiks.

Lilla

Lilla sümboliseerib jõudu, rahu ja tarkust. See toob inimesse sisemise rahu. Räägitakse, et lilla mõjub hästi ka luude kasvule, sest hoiab kehas kaaliumi ja naatriumi taseme tasakaalus. Uuringud väidavad, et mediteerimine lilla valgusega ruumis võib olla kümme korda efektiivsem. Kui pole aga soovi kogu ruumi lillaks võõbata, võid proovida mõnda lillat aksessuaari.

Hall

Paljud arvavad, et hall on igav ja pisut depressiivne värv. Tegelikult on hall hoopis väga rahustav. Eriti hästi mõjub see koos valge ja sinise värviga.

