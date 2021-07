Kuidas kujundada ajatu ilmega kodu, mis ei lähe iial moest?

Disain, mis peab ajale vastu

Nagu ka moes ja riietuses, on mööblidisainis oma “hetketrendid” ja n-ö “püsivama väärtusega” asjad, mis jäävad pikemaks areenile. Kui investeerid ajatusse disaini, siis võid olla kindel, et seda ei löö kõikuma muutuvad trendid. Seetõttu on mõistlik eelistada stiili ja värvitoone, mida peetakse klassikaliseks ja muidugi ka asju, mis on valmistatud vastupidavast materjalist. Mõtle kodu kujundades lihtsale vormile. Alati on kindel valik ammutada inspiratsiooni näiteks möödunud sajandi disainiklassikast, aga ka kaasaegsed disainerid suudavad luua lihtsaid mudeleid, mis ajahambale vastu peavad. Võti peitub lihtsuses ja funktsionaalsuses!

Loo klassikalises stiilis kodu

Klassikaline stiil on püsiv. Selle mõistmiseks on hea mõte võtta eeskujuks Kreeka arhitektuur: tugevad sambad, triibud, kujud, büstid ja profileeritud liistud. Ajatu interjööri puhul on olulised detailid. Tähtis on ka see, et interjöör läheks kokku maja välimusega. Mida naturaalsemad ja kvaliteetsemad need on, seda parem. Sobivad materjalid on näiteks puit, kivi ja looduslikud kangad. Kui klassikaline interjöör tundub igav, siis tea, et võid seda alati täiendada trendikate aksessuaaridega, mida on lihtne hiljem välja vahetada.

Funktsionaalsus on oluline

Ajatu stiil on funktsionaalne ja põhjendatud. Näiteks on tähtis, et mööbel sobituks ruumi, milles see paikneb. See tähendab, et ruumis olev mööbel ei tohi olla liialt suur ja kohmakas ega ka mitte liialt pisike. Väldi diivaneid, mis on väga kohevad, aga ka neid, mis on liialt voolujoonelised. Klassikalise stiili hulka ei sobi ka liialt kirjud mustrid ja kujundid. Hoolikas tasub olla ka värvitoonide suhtes. Sageli kuulutatakse välja aasta värvitoonid, kuid neid on mõistlik kasutada pisemate aksessuaaride näol.

Eelista traditsioonilisi värvitoone