FOTOD | Aasta betoonehitiseks valiti maastikku sulanduv eramu Viimsis

Žürii hindas hoone puhul delikaatset ja asjatundlikut betoonikäsitlust. Hoone sulandub maastikku, luues tervikliku elukeskkonna. Välispindadel on mänglevas dialoogis must puitlaudis ja valge betoon. Mõlemal materjalil on sarnane pinnaprofiil. Ka eramu interjööris on esiplaanil betoon, mis seob kõik erinevad materjalid üheks tervikuks. Põranda- ja seinasisesed kommunikatsioonilahendused võimaldasid luua ja esile tuua puhtaid betoonpindu. Neutraalse värvi ja kareda iseloomu tõttu rõhutab betoon kaunilt teisi materjale.