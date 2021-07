Uudis disaini- ja muusikafännidele — IKEA ja Sonos lõid disainkõlarite kollektsiooni

IKEA / SONOS

Erinevad uuringud on näidanud, et õige atmosfääri loomiseks on kodus olulisim just muusika. IKEA ja maailma juhtiv kõlaritootja Sonos lõid koostöös disainkõlarite kollektsiooni SYMFONISK, mis hägustab kunsti ja muusika piire.