Millist mulda vajavad lilled ja köögiviljad? Ja rodo? Aga roos? Või veetaim?

Inimeste jaoks on muld oluline ka just sellepärast, et mullas kasvavad erinevad taimed, puud ja viljad, mis rikastavad eelkõige inimeste toidulauda (juurikad, marjad, viljapuud), teisi puid kasutatakse paberi tegemiseks ja kütteks ning ehituseks, mitmed ravimtaimed on olulised tervise jaoks.

Paljud aga ei tea, et mitmete erinevate taimede jaoks on vaja erimulda, mis sobib nende vajadustega. Erinevatel muldadel on erinevad omadused. Õige muld paneb taime lopsakalt kasvama. Kui taimedel ei ole kasvamiseks sobivad tingimused, mõjub see nende kasvamisele halvasti. Mulla koostise väljatöötamisel võetakse aluseks keskkond, milles taim tavapäraselt kasvab, ning üritatakse neid tingumusi võimalikult täpselt kopeerida. Seetõttu ongi olemas mitmesugused erimullad. Vahepeal on vaja ka taimi ümberistutada, et nende varustamine toitainetega kehvemaks ei muutuks. Noored ja kiirekasvulised taimed tuleks ümber istutada igal kevadel. Vanemad taimed, kaktused ja sukulendid tahavad uut mulda iga 2–3 aasta tagant. Väga vanad ja suurtes anumates kasvavad taimed tuleks ümber istutada veelgi harvem.

Taim tuleks ümber istutada, kui:

pott on juuri nii täis, et mulda enam peaaegu polegi,

taim on ennast potist välja kergitanud,

taim ei mahu potti ära,

taime juurdekasv on kidur,

muld on potis märgatavalt vajunud.

Uus pott peaks olema numbri võrra suurem. Jõudsa ja kiire kasvuga taimedele sobib ka kaks numbrit suurem pott. Liiga suure potiga ei jõua taim kõike mulda ära kasutada ja see võib minna kopitama. Mõnikord selgub, et suuremat potti polegi vaja ja taime saab istutada tagasi samasse või isegi väiksemasse potti. Seda tuleb sageli ette siis, kui taime juurestik on mingil põhjusel osaliselt hävinenud, näiteks ülekastmise korral ära mädanenud.