Seitse head nippi, kuidas suvise kuumusega siseruumid jahedana hoida

Mida teha, et siseruumi temperatuur võimalikult padal püsiks ning tubane elu oleks enam-vähem talutav? Kõige loogilisem lahendus on muidugi paigaldada konditsioneer ning paljudel õhksoojuspumpadel on ka jahutamise võimalus juba sisse ehitatud. Mitte igale fassaadile ei lubata aga väliagregaati paigaldada ning siis tuleb võtta appi võtta muud järgiproovitud ja testitud nipid. Siit leiad mõned head soovitused.

1. Hoia kardinad ees

Lõunamaades on akendel päikesevarjud ja aknaluugid. Meie kliimavööndis, kus selliseid seadeldised väga levinud ei ole, tasub nende asemel kasutada pimedavaid kardinaid ja need kuumade ilmadega päevasel ajal akende ees hoida, muidu saab kodust kiiresti kasvuhoone. Kui silme eest juba virvendama hakkab, on päikest liiga palju saanud ja toas on liialt palav. Sellepärast ongi soovitav palava ilmaga kardinad ees hoida. Kui sul on magamistoas pimendavad rulood, siis ära ka neid päevaks üles tõmba.

2. Hoia uksed ja aknad kinni

Võib ju tunduda loogiline palava ilmaga aknaid ja uksi lahti hoida ning veidikenegi tuuletõmbust tekitada, kuid kui õues on soojem kui toas, tuleb ka soe õhumass tuppa. Hoia aknaid lahti vaid öösel ning pane need temperatuuri tõustes kinni.

3. Kasuta ventilaatorit — vajadusel lausa mitut

Mida siis teha, kui aknad ja uksed on kinni, aga õhk toas on nii paks, et seda võib lausa noaga lõiagata? Lahenduseks on ventilaator, millega saab seisva õhu ruumis liikuma panna ilma aknaid avamata. Ventilaatoreid on mitmeid — lae-, seina-, põrandaventilaatorid ning tänapäeval leidub ka kaugjuhtitavaid variante, mis võimaldavad seadme sisse ja välja lülitada ka distantsilt.

4. Tõmba mittevajalikud elektritarbijad seinast välja

Enamik kodumasinaid, mis on elektrivõrku ühendatud, eritavad sooja. Tõmba need seinast välja. Külmkapp ja ventilaator jäta mõistagi sisse.

5. Kokka õues